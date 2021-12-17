Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Луческу намекнул на переход Миколенко в «Эвертон»

12:25
Теги:

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу намекнул, что защитник Виталий Миколенко продолжит карьеру в «Эвертоне».

«Один из наших футболистов перешел в «Эвертон». Этот трансфер стал для «Динамо» самым крупным с момента ухода Андрея Ярмоленко. Игрок, перешедший в «Эвертон», молод, он может стать примером для остальных. Помимо результатов команды, важно давать молодым футболистам возможность проявлять себя, чтобы у них были перспективы», — приводит Telekomsport слова Луческу.

В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего украинца в 17 миллионов евро.

15 декабря сообщалось, что «Эвертон» интересуется Миколенко. По данным английской прессы, киевляне получат за игрока 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telekomsport.ro/dinamo-kiev-a-vandut-un-jucator-in-premier-league-mircea-lucescu-a-plecat-cu-ce-echipa-a-semnat-20509989

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови
0
Реклама