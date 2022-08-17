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Сегодня, 12:35

AS: Криштиану Роналду может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» или вернуться в «Спортинг»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду осталось два варианта для продолжения карьеры, утверждает AS.

По данным источника, 37-летний португалец все еще хочет выступать в Лиге чемпионов, в которую «МЮ» не попал по итогам сезона-2021/22.

Первым вариантом для форварда является дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб все еще находится в поисках замены Себастьену Алле, несмотря на покупку Антони Модеста из «Кельна». «Боруссия» уже контактировала с агентом Роналду, Жорже Мендешем.

Второй вариант для Роналду — возвращение в лиссабонский «Спортинг», в котором он начинал профессиональную карьеру. При этом португальскому клубу нужно решить вопрос с большой зарплатой Криштиану, а также убедить главного тренера команды Рубена Аморима в трансфере.

Сегодня, 17 августа, сам Роналду отреагировал на трансферные слухи, связанные с его именем. По словам футболиста, вся правда о его ситуации будет известна ближе к концу августа, когда будет опубликовано интервью с ним.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/el-united-podria-dejar-marchar-a-cristiano-n/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
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