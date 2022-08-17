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Роналду о слухах о его уходе из «Манчестер Юнайтед»: «СМИ врут. Все узнают правду через пару недель»

Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу слухов о его уходе из «Манчестер Юнайтед»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу слухов о том, что он может сменить клуб этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к 37-летнему португальцу со стороны «Баварии» и «Атлетико». Также появлялась информация о том, что «МЮ» может расторгнуть контракт с футболистом.

«СМИ врут. Все узнают правду через пару недель, когда выйдет интервью со мной. Из 100 новостей обо мне, которые выходили за последние месяцы, только 5 были правдивыми. Теперь представьте, как все обстоит на самом деле», — написал Роналду в комментариях под постом его фанатского аккаунта в соцсетях.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Перед началом сезона-2022/23 Роналду несколько раз пропустил тренировки «МЮ», также он не поехал с командой в предсезонное турне. В конце июля он вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
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 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
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 - : -
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