Роналду о слухах о его уходе из «Манчестер Юнайтед»: «СМИ врут. Все узнают правду через пару недель»

Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу слухов о его уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу слухов о том, что он может сменить клуб этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к 37-летнему португальцу со стороны «Баварии» и «Атлетико». Также появлялась информация о том, что «МЮ» может расторгнуть контракт с футболистом.

«СМИ врут. Все узнают правду через пару недель, когда выйдет интервью со мной. Из 100 новостей обо мне, которые выходили за последние месяцы, только 5 были правдивыми. Теперь представьте, как все обстоит на самом деле», — написал Роналду в комментариях под постом его фанатского аккаунта в соцсетях.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Перед началом сезона-2022/23 Роналду несколько раз пропустил тренировки «МЮ», также он не поехал с командой в предсезонное турне. В конце июля он вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.