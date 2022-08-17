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Сегодня, 13:58

«Манчестер Юнайтед» может арендовать Пулишича у «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Пулишич.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Челси» Кристианом Пулишичем, сообщает The Athletic.

«Красные дьяволы» рассматривают вариант с арендой 23-летнего американца, который недоволен количеством игрового времени в нынешней команде и хочет получать больше игровой практики перед ЧМ-2022.

Также футболистом интересуются «Ньюкасл», «Ювентус» и «Атлетико», но эти клубы хотят купить игрока, а не арендовать его. «Челси» не хочет продавать Пулишича, но при этом готов рассмотреть варианты с арендой форварда в другой клуб. Самого игрока устраивает вариант с переходом в «МЮ».

В сезоне-2022/23 Пулишич принял участие в 2 матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. В обеих встречах нападающий выходил на замену. В матче 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) он провел на поле 25 минут, а в игре 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:2) — 6 минут.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Пулишича в 42 миллиона евро.

Источник: https://theathletic.com/3515717/2022/08/17/pulisic-manchester-united-transfer/
Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
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 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
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 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
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Ньюкасл – Ман. Сити
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МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

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Брентфорд

 2
И К Ж
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 2 1 0
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