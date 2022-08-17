«Манчестер Юнайтед» может арендовать Пулишича у «Челси»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Челси» Кристианом Пулишичем, сообщает The Athletic.

«Красные дьяволы» рассматривают вариант с арендой 23-летнего американца, который недоволен количеством игрового времени в нынешней команде и хочет получать больше игровой практики перед ЧМ-2022.

Также футболистом интересуются «Ньюкасл», «Ювентус» и «Атлетико», но эти клубы хотят купить игрока, а не арендовать его. «Челси» не хочет продавать Пулишича, но при этом готов рассмотреть варианты с арендой форварда в другой клуб. Самого игрока устраивает вариант с переходом в «МЮ».

В сезоне-2022/23 Пулишич принял участие в 2 матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. В обеих встречах нападающий выходил на замену. В матче 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) он провел на поле 25 минут, а в игре 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:2) — 6 минут.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Пулишича в 42 миллиона евро.