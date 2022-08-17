Полузащитник «Спортинга» Нунес прилетел в Англию для завершения перехода в «Вулверхэмптон»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес прилетел в Англию для завершения перехода в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Сегодня, 17 августа, 23-летний португалец должен пройти медосмотр и подписать контракт с «волками».

Вчера, 16 августа, сообщалось, что покупка футболиста обойдется «Вулверхэмптону» в 45 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 50 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Нунес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 2 матчах за «Спортинг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.