Криштиану Роналду может предстать перед судом по делу об изнасиловании американской модели

35-летния американская модель Кэтрин Майорга, утверждающая, что в 2009 году ее изнасиловал футболист Криштиану Роналду, пройдет тест «умственных способностей», сообщает Daily Mail.

Эта процедура нужна для того, чтобы определить, понимает ли женщина все условия выплаты 375 тысяч долларов за неразглашение. Именно такую сумму якобы заплатил Роналду за молчание модели.

Майорга пытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях этого соглашения. Она предстанет перед судом Лас-Вегаса, и в случае успеха форвард может быть вызван для дачи показаний на открытом судебном заседании.

В 2017 году издание Spiegel сообщало, что Роналду в январе 2010 года заплатил крупную сумму, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии.