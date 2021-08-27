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Криштиану Роналду будет получать в «Манчестер Юнайтед» 270 тысяч фунтов в неделю

16:42
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. 36-летний португалец будет получать 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает MEN.

Агентское вознаграждение также обговорено. «МЮ» остается согласовать условия трансфера с «Ювентусом».

Ранее появлялась информация, что туринский клуб хочет получить за игрока около 30 миллионов евро.

Роналду в среду посетил тренировку «Ювентуса», на которой попрощался с партнерами по команде. Позже он улетел на частном самолете из Турина.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, в которых забил 36 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-09 годах, став трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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