Криштиану Роналду сообщил агенту, что согласен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду сообщил своему агенту, Жорже Мендешу, что открыт к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заключить с португальцем контракт на два года, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что зарплата 36-летнего форварда может составить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

При этом журналист подчеркивает, что «Манчестер Сити» так и не сделал официального предложения игроку. «Горожане» уже вышли из переговоров.

Ранее 27 августа главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил намерение Роналду покинуть туринский клуб. Между Аллегри и футболистом состоялся разговор, в ходе которого последний дал понять, что не хочет играть за «Ювентус».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами он стал трехкратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.