Нападающий «Арсенала» Мартинелли хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Барселоны»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Барселоны», сообщает Sport.es.

«Барса» запросила информацию о доступности 21-летнего вингера, но узнала, что сам игрок не заинтересован в уходе и планирует поставить подпись под новым соглашением с лондонцами.

Действующее соглашение Мартинелли с «канонирами» рассчитано до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, записав себе в актив 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.