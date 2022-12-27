Контракт Гакпо с «Ливерпулем» будет рассчитан на шесть лет

Контракт форварда Коди Гакпо с «Ливерпулем» будет рассчитан на 6 лет, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все пункты соглашения с 23-летним голландцем уже согласованы.

Ранее клуб из Эйндховена сообщил о переходе 23-летнего голландца в «Ливерпуль». В ближайшее время отправится в Англию для оформления последних деталей сделки. По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.