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Сегодня, 07:11

Контракт Гакпо с «Ливерпулем» будет рассчитан на шесть лет

Сергей Разин
корреспондент
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Контракт форварда Коди Гакпо с «Ливерпулем» будет рассчитан на 6 лет, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все пункты соглашения с 23-летним голландцем уже согласованы.

Ранее клуб из Эйндховена сообщил о переходе 23-летнего голландца в «Ливерпуль». В ближайшее время отправится в Англию для оформления последних деталей сделки. По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
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 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
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 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
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26.12 18:00
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 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
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27.12 20:30
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Брентфорд

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