Конте заявил, что Кейн чувствует себя счастливым в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что нападающий «шпор» Харри Кейн чувствует себя счастливым в клубе.

«Харри показал мне, что он полностью вовлечен в проект «Тоттенхэма». Я вижу его каждый день, вижу, что он счастлив. Он является лидером на тренировках и в раздевалке. Я доволен тем, что вижу каждый день на нашей базе», — приводит Sky Sports слова Конте.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2021/22 он провел 22 матча за лондонский клуб, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи. Летом нынешнего года сообщалось, что 28-летний англичанин мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», однако футболист остался в «Тоттенхэме».