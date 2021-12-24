«Саутгемптон» намерен подписать полноценный контракт с 40-летним Кабальеро

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что клуб намерен подписать полноценный контракт с вратарем Вилли Кабальеро.

«Определенно, мы хотим продлить контракт с Вилли, я уверен, что он способен помочь нам в долгосрочной перспективе. Он уже показал на поле, что может приносить пользу команде. Он провел два матча и с каждой игрой становился все лучше, обретал уверенность в себе. Вот что нужно вратарю, когда он выходит на поле», — приводит Goal слова Хазенхюттля.

В сезоне-2021/22 Кабальеро провел 2 матча за «Саутгемптон» и пропустил 5 мячей. 40-летний аргентинец подписал контракт со «святыми» в начале декабря, соглашение действует до 5 января 2022 года.