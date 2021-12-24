Полузащитник «Лидса» Филлипс хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс заявил, что хочет остаться в команде, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

«Сейчас я сфокусирован на том, чтобы восстановиться от травмы подколенного сухожилия. Я регулярно общаюсь с владельцем клуба и хочу продлить контракт. Я счастлив в «Лидсе», — приводит Daily Mail слова Филлипса.

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего англичанина в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».