Конте впечатлен игрой Кулушевски в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о нападающем Деяне Кулушевски.

«Мы говорим об игроке, которого я знаю очень хорошо, потому что он играл в Италии. Когда я был тренером «Интера», я пытался пригласить его, но «Ювентус», возможно, предложил больше денег, чем мы в то время, и тогда они купили Кулушевски.

Мы говорим об игроке, которому всего 21 год. И он должен продолжать играть в том же духе. Потому что он силен физически, у него большой потенциал, он хорош технически. Я думаю, что для «Тоттенхэма» это отличное подписание для настоящего и будущего", — приводит слова Конте Sky Sports.

В январе 2022 года «Тоттенхэм» арендовал игрока у «Ювентуса» на 1,5 года.

В этом сезоне Кулушевски провел 10 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и сделав 5 результативных передач.