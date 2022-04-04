Дэвид Мойес прокомментировал возможный вылет «Эвертона» из АПЛ
Дэвид Мойес считает, что «Эвертон» не вылетит из АПЛ
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о возможном вылете «Эвертона» из АПЛ.
«Думаю, с «Эвертоном» все будет в порядке. У них есть игроки, которые могут забивать, поэтому, думаю, у «Эвертона» нет проблем с выживанием», — цитирует Мойеса Liverpool Echo
«Эвертон» занимает 17-е место в таблице АПЛ, от зоны вылета клуб отделяет 3 очка. «Вест Хэм» занимает 6-е место в турнирной таблице.
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|
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|3
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|73
|
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|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
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|17
|3
|8
|44-31
|54
|
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|51
|
7
|МЮ
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|14
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|49-41
|51
|
8
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|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
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|7
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|43-47
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|
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|3
|16
|42-42
|36
|
11
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|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
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|Норвич
|30
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|18-63
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Результаты / календарь
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38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 1
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|5 : 1
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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