Дэвид Мойес прокомментировал возможный вылет «Эвертона» из АПЛ

Дэвид Мойес считает, что «Эвертон» не вылетит из АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о возможном вылете «Эвертона» из АПЛ.

«Думаю, с «Эвертоном» все будет в порядке. У них есть игроки, которые могут забивать, поэтому, думаю, у «Эвертона» нет проблем с выживанием», — цитирует Мойеса Liverpool Echo

«Эвертон» занимает 17-е место в таблице АПЛ, от зоны вылета клуб отделяет 3 очка. «Вест Хэм» занимает 6-е место в турнирной таблице.