Конте прибыл в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
Бывший тренер «Интера», «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте прибыл в Лондон, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Специалист проведет переговоры с «Тоттенхэмом».
По данным источника, стороны встретятся в ближайшее время, около 17.30 по московскому времени. Сегодня они должны обсудить все детали возможного сотрудничества. «Тоттенхэм» хочет закрыть вопрос с тренером сегодня вечером или в крайнем случае до завтрашнего утра.
Ранее с поста главного тренера «шпор» был уволен Нуну Эшпириту Санту. После десяти туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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