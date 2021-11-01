Конте прилетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
«Тоттенхэма» и бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте ведут переговоры о контракте на полтора года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, если переговоры пройдут успешно, 52-летний тренер прилетит в Лондон, чтобы завершить сделку.
Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем Кубка страны. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в чемпионате Италии в прошлом сезоне.
1 ноября лондонский клуб объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/conte-tottenham-esonero-espirito-santo-news-calciomercato-1-novembre-2021
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