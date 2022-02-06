Конте: «Победа над «Брайтоном» в Кубке Англии очень важна для нашей уверенности»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Брайтона» (3:1).

«Победа в таком важном турнире, как Кубок Англии, очень важна для уверенности. Важно одержать победу над действительно хорошей командой. Кейн забил дважды. Даже в играх, когда он не забивает, он всегда играет за команду. Он провел фантастическую игру, он важный для нас игрок, потому что обладает фантастическими качествами», — приводит слова Конте ITV4.

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник «шпор» определится после жеребьевки.