Кейн: «Конте действительно изменил мышление «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Брайтона» (3:1).

«Очевидно, мы довольны результатом, и мы играли очень хорошо. Мы немного упустили игру во втором тайме, но контролировали игру после третьего гола. Впереди еще долгий путь, у нас много игр в АПЛ и Кубке. Конте действительно изменил мышление команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами», — приводит слова Кейна ITV4.

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник «шпор» определится после жеребьевки.