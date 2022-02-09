Кристенсен хочет зарабатывать не меньше 10 миллионов евро в год по новому контракту

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может перейти в «Баварию». Представители немецкого клуба и игрока провели несколько встреч, сообщает Bild.

Cоглашение 25-летнего датчанина с «Челси» рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года, но в ходе переговоров столкнулся с проблемами.

Футболист хочет зарабатывать 10-12 миллионов евро в год с учетом бонусов, лондонцев не устраивают такие условия.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси».