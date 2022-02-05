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Сегодня, 19:55

«Эвертон» обыграл «Брентфорд» в первом матче под руководством Лэмпарда

Евгений Петров
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Twitter

«Эвертон» победил «Брентфорд» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. «Ириски» провел первый матч под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

В составе победителей отличились Йерри Мина, Ришарлисон, Мэйсон Холгейт и Эндрос Таунсенд. У гостей с пенальти забил Айван Тони.

Следующего соперника «Эвертон» узнает после жеребьевки. В параллельном матче «Вулверхэмптон» дома проиграл «Норвичу» (0:1). «Петерборо» победил «Куинз Парк Рейнджерс» (2:0). «Кристал Пэлас» выиграл у «Хартлпул Юнайтед» (2:0). «Стоук Сити» с аналогичным результатом переиграл «Уиган». «Хаддерсфилд» победил «Барнсли» (1:0).

Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
4:1
Брентфорд
Голы
Мина, 31 (1:0), Ришарлисон, 48 (2:0), Тони, 54 (2:1), Холгейт, 62 (3:1), Таунсенд, 90+1 (4:1)
Эвертон
Пикфорд Холгейт Кин Миколенко (Кенни, 73 ) Годфри (Мина, 14 ) Коулман Аллан Андре Гомеш Ришарлисон (Ивоби, 88 ) Грэй (Дженк, 88 ) Гордон (Таунсенд, 73 )
Брентфорд
Райя Хенри (Стивенс, 83) Янссон Айер Бек Серенсен Роэрслев Расмуссен (Дасилва, 72) Нергор Йенсен Янельт (Баптист, 62) Канос (Годдос, 72) Тони
Предупреждения
Андре Гомеш 24, Гордон 67  -  Роэрслев Расмуссен 42
Судьи
Оливер (Англия)
Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:0
Хартлпул Юнайтед
Голы
Гэи, 4 (1:0), Олисе, 22 (2:0)
Кристал Пэлас
Батленд Уорд (Адарамола, 86 ) Митчелл (Клайн, 71 ) Гэи Келли Миливоевич Олисе Эзе (Хьюз, 71 ) Шлупп (Эдуар, 71 ) Галлахер Матета (Бентеке, 80 )
Судьи
Бэнкес (Англия)
Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. John Smith's Stadium (Хаддерсфилд)
Хаддерсфилд
1:0
Барнсли
Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. Bet365 Stadium (Стоук-он-Трент)
Стоук Сити
2:0
Уиган Атлетик
Англия. Кубок. 1/16 финала
05 февр, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Норвич
Голы
Маклин, 45+1 (0:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Радди Аит Нури Коади Семеду Килман Гомеш (Хименес, 64 ) Рубен Невеш Жоау Моутинью Дендонкер (Шикинью, 74 ) Поденсе Силва
Норвич
Макговерн Бирам Гибсон Хэнли Уильямс Гилмор (Дауэлл, 72) Ле Мелу Маклин (Норманн, 66) Плахета Рашица (Роу, 82) Ида (Пукки, 66)
Предупреждения
Рубен Невеш 90  -  Хэнли 16, Ле Мелу 29, Маклин 50, Уильямс 79, Норманн 81, Макговерн 90
Судьи
Кут (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
Перерыв

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
РБ Лейпциг 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Фрэнк Лэмпард
ФК Брентфорд
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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