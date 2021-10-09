19 команд АПЛ недовольны тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии
Клубы английской премьер-лиги написали протест с требованием экстренного вмешательства в сделку по приобретению «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Guardian. 19 клубов АПЛ объединились против этой договоренности.
Далеко не все в Англии довольны, что государство Саудовская Аравия вмешивается в дела АПЛ.
В самой Саудовской Аравии утверждают, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), который купил «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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spartsmen
а на колени-то они становятся совсем не искренне. и, ежели они так недовольны, то могут отменить деньги.
09.10.2021