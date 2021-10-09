19 команд АПЛ недовольны тем, что «Ньюкасл» покупают инвесторы из Саудовской Аравии

Клубы английской премьер-лиги написали протест с требованием экстренного вмешательства в сделку по приобретению «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Guardian. 19 клубов АПЛ объединились против этой договоренности.

Далеко не все в Англии довольны, что государство Саудовская Аравия вмешивается в дела АПЛ.

В самой Саудовской Аравии утверждают, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), который купил «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.