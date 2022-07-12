Салах, Мане и Махрез номинированы на приз лучшему игроку сезона в Африке

Конфедерация африканского футбола (CAF) представила список игроков, претендующих на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

C список вошли Садио Мане («Бавария» и Сенегал), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Рияд Махрез («Манчестер Сити» и Алжир), Карл Токо-Экамби («Лион» и Камерун), Венсан Абубакар («Аль-Наср» и Камерун), Себастьян Аллер («Аякс» и Кот-д'Ивуар), Наби Кейта («Ливерпуль» и Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Эдуар Менди («Челси» и Сенегал) и Калиду Кулибали («Наполи» и Сенегал).

За звание команды года поборются сборные Буркина-Фасо, Египта, Камеруна, Марокко и Сенегала.

Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов национальных команд.

Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.