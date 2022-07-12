Салах, Мане и Махрез номинированы на приз лучшему игроку сезона в Африке
Конфедерация африканского футбола (CAF) представила список игроков, претендующих на звание лучшего игрока сезона-2021/22.
C список вошли Садио Мане («Бавария» и Сенегал), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Рияд Махрез («Манчестер Сити» и Алжир), Карл Токо-Экамби («Лион» и Камерун), Венсан Абубакар («Аль-Наср» и Камерун), Себастьян Аллер («Аякс» и Кот-д'Ивуар), Наби Кейта («Ливерпуль» и Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Эдуар Менди («Челси» и Сенегал) и Калиду Кулибали («Наполи» и Сенегал).
За звание команды года поборются сборные Буркина-Фасо, Египта, Камеруна, Марокко и Сенегала.
Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов национальных команд.
Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -