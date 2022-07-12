Защитник «Бернли» Коллинз в ближайшее время перейдет в «Вулвурхэмптон»

Защитник «Бернли» Натан Коллинз перейдет в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

В прошлом сезоне 21-летний игрок сборной Ирландии провел за «Бернли» 19 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

Его контракт с клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 10 миллионов евро.