Конате поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль»

Защитник Ибраим Конате прокомментировал свой трансфер из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Футболист признался, что очень счастлив перейти в английский клуб и, что с нетерпение ждет встречи с партнерами по команде и тренерами.

«Я много лет усердно работал, чтобы прийти к этому моменту. Благодарен всем в «Лейпциге»: тренерам, партнерам, персоналу и болельщикам. Ваша поддержка помогла мне вырасти и стать лучше не только как футболисту, но и как человеку», — цитирует Конате пресс-служба «Ливерпуля».

Сообщалось, что 22-летний француз заключил с клубом долгосрочный контракт. В сезоне-2020/21 Конате провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 1 гол.