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Конате поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль»

15:34
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Защитник Ибраим Конате прокомментировал свой трансфер из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Футболист признался, что очень счастлив перейти в английский клуб и, что с нетерпение ждет встречи с партнерами по команде и тренерами.

«Я много лет усердно работал, чтобы прийти к этому моменту. Благодарен всем в «Лейпциге»: тренерам, партнерам, персоналу и болельщикам. Ваша поддержка помогла мне вырасти и стать лучше не только как футболисту, но и как человеку», — цитирует Конате пресс-служба «Ливерпуля».

Сообщалось, что 22-летний француз заключил с клубом долгосрочный контракт. В сезоне-2020/21 Конате провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/435628-liverpool-agree-deal-to-sign-ibrahima-konate-from-rb-leipzig

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