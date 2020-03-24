Клубы АПЛ не ожидают возобновления сезона раньше 1 июня

Клубы АПЛ не ожидают, что сезон возобновится раньше 1 июня, сообщает Mirror. Предполагалось, что матчи начнутся в мае. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении карантина в стране из-за пандемии коронавируса. Он продлится не менее трех недель.

АПЛ столкнется с переполненным графиком матчей, а следующий сезон не возобновится в назначенный срок. Встречи пройдут, вероятно, без болельщиков и на нейтральной территории.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен с 13 марта до 4 апреля, 19 марта срок сдвинули до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.