Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп впервые в сезоне не номинирован на приз лучшему тренеру месяца

15:37
Теги:

АПЛ на официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего тренера в феврале.

В список попали: Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бернли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).

Впервые в этом сезоне среди номинантов не оказалось главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Мерсисайдцы провели в феврале четыре матча, уступив лишь «Уотфорду» (0:3). Для команды это первое поражение в сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир