Клопп впервые в сезоне не номинирован на приз лучшему тренеру месяца

АПЛ на официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего тренера в феврале.

В список попали: Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бернли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).

Впервые в этом сезоне среди номинантов не оказалось главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Мерсисайдцы провели в феврале четыре матча, уступив лишь «Уотфорду» (0:3). Для команды это первое поражение в сезоне АПЛ.