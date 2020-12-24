Клопп сообщил, что хавбек «Ливерпуля» Алькантара пока не готов выйти на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 15-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем».

По словам специалиста, в этой встрече смогут участвовать полузащитники Джеймс Милнер и Джердан Шакири. Тиагу Алькантара продолжает восстанавливаться после травмы.

«Тьяго не будет участвовать в матче, он должен сначала пройти полноценные тренировки, а потом мы начнем думать об этом. Надеюсь, он не так далеко», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

29-летний Алькантара присоединился к мерсисайдцам летом 2020 года, перейдя из «Баварии» за 22 миллиона евро. В сезоне-2020/21 испанец провел 2 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями.