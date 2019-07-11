Клопп рад продлению контракта Ориги с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем отношении к продлению клубом контракта с нападающим Дивоком Ориги.

- В этой ситуации выиграли обе стороны. В 2016 году Ориги получил тяжелую травму, находясь в лучшей форме в своей жизни, - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля". - Ему было непросто влиться в игру, и ему не удавалось набраться уверенности. Перед началом прошлого сезона он даже хотел уйти.

Мы хотели продлить его контракт, и здорово, что наши желания совпали. Он понял, что пережил трудные времена, но мы никогда не отказывались от него.

Новое соглашение с 24-летним нападающим заключено на пять лет. В прошлом сезоне в чемпионате Англии он провел 12 матчей, забил три мяча. В Лиге чемпионов на счету Ориги три гола в восьми встречах.