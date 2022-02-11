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Сегодня, 03:06

«Это была не лучшая наша игра». Клопп — о победе над «Лестером»

Клопп прокомментировал победу над «Лестером»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что «красные» показали не лучшую свою игру.

«Лестер» — действительно хорошая команда. У соперника были моменты, при которых нам пришлось защищаться. У нас было больше моментов, и мы заслужили победу. Это, безусловно, была не лучшая наша игра, но мы сделали достаточно, чтобы победить.

Второй гол Диогу Жоты получился блестящим. Контр-прессинг в действии. Мне это нравится. Первый гол — это момент, когда игроку необходиму оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад за него и за нас.

Отставание от «Сити»? Не думаю, что они чуют наше дыхание! Но мы просто стараемся выигрывать футбольные матчи", — цитирует BBC Клоппа.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
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