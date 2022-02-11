Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что «красные» показали не лучшую свою игру.

«Лестер» — действительно хорошая команда. У соперника были моменты, при которых нам пришлось защищаться. У нас было больше моментов, и мы заслужили победу. Это, безусловно, была не лучшая наша игра, но мы сделали достаточно, чтобы победить.

Второй гол Диогу Жоты получился блестящим. Контр-прессинг в действии. Мне это нравится. Первый гол — это момент, когда игроку необходиму оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад за него и за нас.

Отставание от «Сити»? Не думаю, что они чуют наше дыхание! Но мы просто стараемся выигрывать футбольные матчи", — цитирует BBC Клоппа.