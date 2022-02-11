Бруну Лаже остался недоволен судейством в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже после поражения от «Арсенала» (0:1) в 24-м туре чемпионата Англии отметил проблемы команды с реализацией.

«Я разочарован, потому что думаю, что были лучше. У нас был очень хороший темп, и мы хорошо справились с игрой, но не реализовали свои моменты и пострадали от стандарта.

Думаю, было два странных решения арбитра, особенно при нашем голе. Но мы продолжаем работать. Я видел гол «Арсенала» — нападающий ударил Са по руке, это очевидно. Когда смотришь повтор, решение судьи кажется странным.

Мы провели хорошую игру и создали моменты, но не забил и от этого пострадали", — цитирует BBC Лаже.