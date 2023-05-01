Клопп получил травму во время празднования гола «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был травмирован во время празднования победного гола своей команды на последней минуте. «Ливерпуль» забил победный гол на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (4:3).

«Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это болезненно», — цитирует Клоппа BBC.