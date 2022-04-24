Клопп похвалил Ориги за гол в концовке матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил форварда Дивока Ориги за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0).

Ориги вышел на замену на 60-й минуте и забил гол на 85-й минуте.

«Дивок — форвард мирового класса, он — легенда и останется легендой навсегда. Он не всегда попадает в состав, но он всегда приносит пользу, когда выходит на поле. Без Дивока мы бы не выиграли сегодня.

Те, кто нечасто выходит на поле — Окслейд-Чемберлен, Харви Эллиотт, Такуми Минамино, да даже Рис Уильямс — всегда в отличной форме, их отношение к делу позволяет нам добиваться результата. Все любят Дивока Ориги. Он в очередной раз был хорош в завершении атак. Я очень рад за него», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Ливерпуль». Контракт 27-летнего бельгийца с мерсисайдцами действует до конца июня 2022 года.