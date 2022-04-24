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24 апреля, 23:42

Мойес заявил, что «Вест Хэм» не будет продавать полузащитника Райса летом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий относительно будущего в команде полузащитника Деклана Райса.

«Мы уже говорили, что у нас нет намерения его продавать. У нас с ним контракт на три с половиной года, а сейчас есть более важные приоритеты — пополнить состав», — цитирует Мойеса Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предпринял несколько попыток продлить соглашение с хавбеком, но игрок ответил отказом.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
15
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 0 : 0
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 5 : 1
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 0 : 3
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 0
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 0
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 2 : 2
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 1 : 0
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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