Мойес заявил, что «Вест Хэм» не будет продавать полузащитника Райса летом

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий относительно будущего в команде полузащитника Деклана Райса.

«Мы уже говорили, что у нас нет намерения его продавать. У нас с ним контракт на три с половиной года, а сейчас есть более важные приоритеты — пополнить состав», — цитирует Мойеса Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предпринял несколько попыток продлить соглашение с хавбеком, но игрок ответил отказом.