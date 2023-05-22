Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Артур Мело покинет клуб по окончании сезона.

«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу — его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», — цитирует жкрналист Фабрицио Романо Клоппа.

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.