«Эвертон» завершает оформление аренды ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Донни ван де Бека, сообщает журналист Фабрицио Романо. «Ириски» уже оформляют трансфер, о котором будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.

Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 25 миллионов евро.