Клопп: «Нельзя доводить до того, чтобы борьба выходила за рамки правил»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 2-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:0).
«Мы всегда должны быть готовы к борьбе, что и показали сегодня. Все видели, что нашим центральным защитником пришлось непросто. Но я очень доволен тем, как команда билась на поле.
Однако нельзя доводить до того, чтобы борьба выходила за рамки правил. Судьи должны защищать футболистов», — цитирует Клоппа BBC.
«Ливерпуль» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу, «Бернли» без набранных баллов — 17-й.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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