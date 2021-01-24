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Клопп не считает, что слухи об интересе «Реала» и «Барселоны» к Салаху повлияют на «Ливерпуль»

07:26
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о слухах об интересе к нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху со стороны «Барселоны» и «Реала».

«Я не думаю, что это сильно влияет на команду. Это нормальная ситуация для всего мирового футбола. В большинстве случаев все не так, как говорят. Вряд ли это сорвет сезон «Ливерпулю», — приводит Goal слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 Салах провел 27 матчей за «Ливерпуль», на его счету 17 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего египтянина в 120 миллионов евро.

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