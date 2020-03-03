Клопп назвал Ловрена выдающимся защитником

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Уотфорда» (0:3) в 28-м туре АПЛ поддержал защитника Деяна Ловрена. Болельщики обрушились с критикой на игрока, появившегося в основном составе впервые с начала декабря 2019 года.

— Если кто-нибудь винит в поражении Деяна, то ничем не могу помочь этим людям, — цитирует немецкого специалиста The Guardian. — Нужно смотреть конкретную ситуацию. Играть против Троя Дини — большой вызов для Ловрена. Ранее у Джо Гомеса тоже были проблемы в аналогичных ситуациях. Каждый сталкивается с подобным. Когда ты тренируешься и играешь не так часто, возникают сложности. Но Деян выдающийся центральный защитник.