Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп назвал Ловрена выдающимся защитником

01:16
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Уотфорда» (0:3) в 28-м туре АПЛ поддержал защитника Деяна Ловрена. Болельщики обрушились с критикой на игрока, появившегося в основном составе впервые с начала декабря 2019 года.

— Если кто-нибудь винит в поражении Деяна, то ничем не могу помочь этим людям, — цитирует немецкого специалиста The Guardian. —  Нужно смотреть конкретную ситуацию. Играть против Троя Дини — большой вызов для Ловрена. Ранее у Джо Гомеса тоже были проблемы в аналогичных ситуациях. Каждый сталкивается с подобным. Когда ты тренируешься и играешь не так часто, возникают сложности. Но Деян выдающийся центральный защитник.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир