Клопп надеется, что Салах и Мане продлят контракты с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду на то, что Мохамед Салах и Садио Мане продлят свои контракты с клубом.

«Конечно, это больше вопрос к самим игрокам, но у меня с ними отличные отношения. Если мое продление контракта — позитивный знак для ребят, то это хорошо, но я не думаю, что это станет ключевым моментом, когда они будут принимать решение по поводу своего будущего. Это их жизнь. Продлевая контракт, и я, и клуб хотели дать всем гарантию, чтобы все понимали, чего ожидать в будущем», — приводит Goal слова Клоппа.

Контракты Салаха и Мане с «Ливерпулем» действуют до конца июня 2023 года.

28 апреля Юрген Клопп подписал новое соглашение с мерсисайдцами, которое действует до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт немецкого специалиста был рассчитан до конца июня 2024 года.