Конте: «В «Тоттенхэме» я хочу бороться за трофеи, а не только за 6-8 места»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о работе в лондонском клубе.

«В конце сезона мы поговорим с руководством клуба, чтобы найти лучшее решение для всех. Мне очень нравится «Тоттенхэм», а там посмотрим. Не забывайте, мне нравится иметь амбиции. Я хочу бороться за трофеи, а не только за 6-8 места», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать контракт с «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.