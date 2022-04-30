Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнс хочет, чтобы клуб подписал Пакету из «Лиона»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс заявил о желании выступать за английский клуб вместе с футболистом «Лиона» Лукасом Пакетой.

Гимарайнс и Пакета вместе выступали за французскую команду с сентября 2020 года по январь 2022 года. Сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в трансфере Пакеты.

«Его переход стал бы исполнением моей мечты. Мы с Лукасом — лучшие друзья. В «Лионе» мы не только пересекались на поле, мы постоянно проводили время вместе, наши жены тоже хорошо дружат. У нас с Пакетой братские отношения. Мы с ним все еще общаемся каждый день. Было бы здорово, если бы он перешел в «Ньюкасл», но я не могу это осуществить самостоятельно», — приводит ESPN слова Гимарайнса.

В сезоне-2021/22 Пакета забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 41 матче за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 35 миллионов евро.