Клопп надеется, что Фабинью сможет сыграть в финале Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу нда «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я не думаю, что можно легко победить. Это команда высокого уровня. Все, что они делали, оказывало на нас давление. У нас такая ситуация, и если вы хотите выиграть выездной матч, вам нужно открываться. Они действительно хорошо показали себя, и нам нужно было время, чтобы войти в игру, и до того времени счет был 1:1. Это было грандиозное выступление в середине мая.

Травма Фабиньо? Думаю, он будет готов к финалу Кубка Англии, но я не знаю. Нам нужно провести дополнительную оценку», – цитирует BBC Клоппа.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» догнал «Манчестер Сити», идущий первым. У обеих команд по 86 очков, но у «горожан» один матч в запасе.