Джеррард разочарован пропущенными голами от «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что его команда хорошо сыграла против «Ливерпуля» (1:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«С точки зрения подхода к игре и самоотдачи, я не могу большеего просить. Временами мы демонстрировали качественный футбол. Разочарован пропущенными голами. Мы хотим быть смелыми и амбициозными. У нас есть хорошие игроки, и если будем рассчитывать на это, сможем противостоять любым командам. Однако сейчас мы разочарованы голами и разочарованы результатом. У нас было много моментов, и «Ливерпуль» не чувствовал себя комфортно», — цитирует BBC Джеррарда.

«Ливерпуль» сравнялся по очкам с лидирующим «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» осталась на 11-й строчке.