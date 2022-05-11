Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Сенегалец стал автором победного гола.

«Мой гол? Диас сделал хороший навес, а я был в штрафной и мне просто нужно было попасть в ворота. Мы хорошо знаем друг друга благодаря ежедневным тренировкам. Когда он получил мяч, я знал, что он собирается сделать навес, поэтому просто был готов к этому. Когда мы выигрываем трофеи, я более счастлив. Я просто стараюсь наслаждаться каждым моментом и стараюсь забивать. Все дело в команде, и парни облегчают мне задачу», — цитирует BBC Мане.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» догнал «Манчестер Сити», идущий первым. У обеих команд по 86 очков, но у «горожан» один матч в запасе.