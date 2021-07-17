Кейн может устроить бойкот, если «Тоттенхэм» не отпустит его в «Манчестер Сити»
08:56
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», информирует The Telegraph. По словам партнеров 27-летнего форварда по сборной Англии, которые были с ним больше месяца в течение Евро-2020, если «шпоры» не отпустят футболиста, то он может бойкотировать тренировки команды.
Однако новый главный тренер Нуну Санту заявил, что Кейн нужен команде и поэтому останется в «Тоттенхеме».
Напомним, что разговоры об уходе Кейна в «Манчестер Сити» уже ведутся какое-то время. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt.de в 120 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.
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