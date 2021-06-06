Кэрролл и еще девять игроков покинут «Ньюкасл»

«Ньюкасл» в межсезонье покинут десять игроков, сообщает The Guardian.

Самым известным игроком из данного списка является 32-летний форвард Энди Кэрролл. Нападающий за последние 43 матча в составе команды забил лишь один мяч.

Клуб также покидают Кристиан Атсу, Кайл Скотт, Оуэн Бейли, Людвиг Франсиллет, Лукас Гамблин, Флоран Индалесио, Джордж Рунсфелл, Анри Севе и Оливер Уолтерс.

«Ньюкасл» по итогам минувшего сезона занял 12-е место в АПЛ.