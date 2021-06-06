«Тоттенхэм» хочет пригласить Эрика тен Хага на пост главного тренера

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Лондонский клуб хочет пригласить 51-летнего специалиста, сообщает Mirror.

Прежде «Тоттенхэм» отказался от дальнейших переговоров с Антонио Конте, который претендовал на пост главного тренера. Стороны так и не смоги согласовать условия сотрудничества.

30 апреля «Аякс» объявил о продлении контракта с Тен Хагом. Соглашение действует до июня 2023 года.

Специалист работает в Амстердаме с декабря 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Голландии и Кубок страны.