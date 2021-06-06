«Ливерпуль» намерен продлить контракты с Алиссоном, ван Дейком и Фабиньо до 2025 года

«Ливерпуль» намерен заключить новые долгосрочные соглашения с лидерами команды, сообщает журналист Николо Скира.

Мерсисайдцы работают над продлением контрактов с вратарем Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и хавбеком Фабиньо до 2025 года.

Действующее соглашение 28-летнего Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года, 29-летнего ван Дейка и 27-летнего Фабиньо — до июня 2023-го.