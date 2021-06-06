Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» намерен продлить контракты с Алиссоном, ван Дейком и Фабиньо до 2025 года

6 июня 2021, 08:24
Алиссон и Вирджил ван Дейк. Фото AFP
Алиссон и Вирджил ван Дейк. Фото AFP
Теги:

«Ливерпуль» намерен заключить новые долгосрочные соглашения с лидерами команды, сообщает журналист Николо Скира.

Мерсисайдцы работают над продлением контрактов с вратарем Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и хавбеком Фабиньо до 2025 года.

Действующее соглашение 28-летнего Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года, 29-летнего ван Дейка и 27-летнего Фабиньо — до июня 2023-го.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Где встретить любовь в 2021 году разным знакам — видео
Присяжные оправдали подозреваемого в убийстве студентки МГИМО сына экс-чиновника
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд