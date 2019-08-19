Кэролл вспомнил, как в состоянии опьянения упал с балкона и получил травму

Нападающий «Ньюкасла» 30-летний нападающий Энди Кэрролл заявил, что изменился и стал серьезнее.

— Была история, когда я получил травму, пытаясь перелезть через балкон пьяным во время предсезонки с «Вест Хэмом», — цитирует The Mirror Кэролла. — Я тогда упал и получил травму. В Другой раз я выиграл партию в настольный теннис, запрыгнул на стол, приземлился, сломал стол и подвернул лодыжку, получив травму.

Но я не виноват. Я не хочу в одиночку сидеть в тренажерном зале и восстанавливаться. Я хочу быть в гуще событий, делать то, что я люблю, играть в футбол и быть вместе с одноклубниками. Сейчас я упорно работаю над своей формой.

Кэрролл перешел в «Ньюкасл» на правах свободного агента летом этого года. Соглашение с ним рассчитано на один год. В сезоне-2018/19 Кэрролл выступал за «Вест Хэм», где провел 14 матчей и забил один гол. Контракт нападающего с «молотобойцами» истек в июле 2019-го. До этого Кэрролл играл за «Ньюкасл» с 2006 по 2011 год.